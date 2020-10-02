"Матч с "Тамбовом" запомнился,но моя основная задача - обеспечивать игру в обороне, однако в этом поединке Господь наградил меня двумя голами. Все это хорошо, все это уже в прошлом, впереди серьезный матч и все мысли об этой игре.
Я очень надеюсь на продолжение своей голевой серии, тренировался, работал над этим. Самое главное, независимо от того, получится у меня забить "Зениту" или нет, это помочь своей команде помочь добыть победу завтра", - сказал Айртон клубной пресс-службе.
Айртон: надеюсь продолжить голевую серию в матче с "Зенитом"
Защитник "Спартака" Лукас Айртон поделился ожиданиями от предстоящего поединка 10-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
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