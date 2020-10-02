"Думаю, что футбол будет открытый. Нападение у обеих команд работает лучше, чем защита. До последнего тура я считал, что "Спартак", скорее всего, выиграет. Но после того как чемпион поиздевался над "Уфой", а "Спартак" выиграл только за счёт дурноты вратаря "Тамбова", моё мнение изменилось. Победит "Зенит". Счёт? Как в Кубке — 2:1", - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Напомним, что в 9-м туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" в домашнем матче разгромил "Уфу" со счётом 6:0. "Красно-белые" же в выездной встрече с "Тамбовом" также добились победы со счётом 2:0. Дублем отметился бразильский защитник Айртон.
Матч "Спартак" - "Зенит" пройдет сегодня, 3 октября, на "Открытие Арене". Обслуживать встречу будет бригада Павла Кукуяна. За ВАР в матче будет отвечать Сергей Карасев. Начало игры - в 19:00 по Москве.
Червиченко: "Зенит" обыграет "Спартак", как в Кубке - со счетом 2:1
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о матче 10-го тура РПЛ с "Зенитом".
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