"Следующие выборы президента "Порту" состоятся в 2024 году. Думаю, я смогу выдвинуть свою кандидатуру. Я хочу попробовать, ведь у меня всегда была такая идея", - передает слова специалиста O Jogo.
Напомним, что Виллаш-Боаш возглавлял "Порту" с 2010 по 2011 год. Под его руководством "Порту" стал чемпионом Португалии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Лигу Европы. С 2014 по 2016 год португальский специалист тренировал петербургский "Зенит".
Бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента "Порту" в 2024 году
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш рассказал, что хотел бы в будущем стать президентом "Порту".
Фото: ФК "Порту"
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