Бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента "Порту" в 2024 году

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш рассказал, что хотел бы в будущем стать президентом "Порту".

Фото: ФК "Порту"