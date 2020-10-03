Обухов побывал на "Ростов Арене" (видео)
Пресс-служба "Ростова" опубликовала видео, в котором показала знакомство новичка клуба нападающего Владимира Обухова с "Ростов Ареной".
"Позвонил мой агент, сказал, есть вариант с "Ростовом". Я ответил, что был бы счастлив оказаться в этом клубе, тем более я хорошо знаю тренера. Мне близок по духу атакующий футбол, который показывает команда. Все решилось быстро. Я благодарен руководству "Ростова", что доверили мне это шанс, я постараюсь максимально его реализовать", - сказал Обухов клубной пресс-службе.
Напомним, что "Ростов" 1 октября объявил о переходе Обухова из "Тамбова". Детали сделки не разглашаются.
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