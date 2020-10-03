Как сообщает источник, футболиста готовы приобрести "Урал" и "Уфа".
По сведениям, московская команда не нуждается в услугах футболиста, поэтому готова с ним расстаться.
В прошлом сезоне Марков играл за "Рубин" на правах аренды, проведя 22 матча в РПЛ и забив пять голов.
Источник: "СЭ".
Футболист "Динамо" Марков может перейти в один из клубов РПЛ
Нападающим "Динамо" Евгением Марковым интересуются в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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