— Сделка по переходу Вендела в "Зенит" закрыта. Его контракт рассчитан на 5 лет. На следующей неделе он должен прилететь в Россию, — рассказал агент в интервью Sport24.
Сообщалось, что питерцы заплатят за футболиста 20 млн евро.
23-летний Вендел в прошлом сезоне провёл 39 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.
Агент Вендела: мой клиент заключил 5-летний контракт с "Зенитом"
Сезар Барбьери, представитель полузащитника "Спортинга" Вендела, рассказал, что его клиент заключил контракт с питерским клубом.
Фото: Getty Images
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