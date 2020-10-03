Сообщается, что стороны ведут переговоры, а сейчас обговаривают последние детали соглашения. Если всё пойдёт по плану, то уже 5 октября Бердыев возглавит "Динамо".
Недавно "Динамо" приняло отставку наставника Кирилла Новикова. К матчу с "Краснодаром" команду готовит Александр Кульчий.
Последним местом работы Курбана Бердыева был "Рубин", который он покинул летом прошлого года.
Источник: РБ-Спорт.
Стало известно, когда "Динамо" может объявить о назначении Бердыева
В ближайшее время Курбан Бердыев может стать новым тренером "Динамо".
Фото: Комменсантъ
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