— То одна загадочная травма, теперь мышечное повреждение. Плюс мы видим, что он никак не может найти себе место на поле, неуютно чувствует себя с новыми партнерами.
В "Сочи" наблюдалась другая картина. Там Кокорин быстро влился в коллектив, практически не заметил пропущенного года, — рассказал Титов в интервью "СЭ".
Напомним, 29-летний Кокорин пополнил состав "Спартака" летом текущего года на правах свободного агента. Cтарт сезона форвард пропустил из-за травмы, дебютировав в игре 7-го тура с ЦСКА (1:3). Игрок провёл два матча в чемпионате и один в Кубке России, отметившись голевой передачей. На вчерашней пресс-конференции наставник Доменико Тедеско сообщил, что Кокорин пропустит игру с "Зенитом" из-за нового повреждения.
Титов: Кокорин никак не может найти себе место на поле, неуютно чувствует себя с новыми партнерами
Фото: ФК "Спартак"
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