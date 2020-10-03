Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что касание мяча рукой игрока происходит после его осознанной игры ногой в мяч. Напомним, что в эпизоде на 29-й минуте встречи мяч попал в руку полузащитнику "Локомотива" Данилу Куликову.
Встреча ЦСКА и "Локомотива" завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий "красно-зеленых" Федор Смолов.
Источник: Официальный сайт РФС
ЭСК: Вилков верно не назначил пенальти в матче ЦСКА – "Локомотив"
РФС признал верным решение главного арбитра матча 9-го тура РПЛ ЦСКА - "Локомотив" (0:1) Михаила Вилкова не назначать пенальти в ворота "железнодорожников" в первом тайме встречи.
Фото: РПЛ
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