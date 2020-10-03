Комментарий футболист оставил на странице в "Инстаграме" PR-менеджера Артема Гаврилова.
Напомним, что встреча "Спартака" и "Зенита" начнется сегодня, 3 октября, в 19:00 по Москве.
Ранее стали известны стартовые составы команд. Малком и Ловрен в стартовом составе "Зенита" на матч со "Спартаком". Урунов в основе "красно-белых"
"Сегодня будут шашлыки". Защитник "Зенита" Терентьев перед игрой со "Спартаком"
Фото: инстаграм Артема Гаврилова
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