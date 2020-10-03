"Дерби двух столиц будет интересным", - передает слова Федуна "Чемпионат".
Напомним, что встреча начнется сегодня в 19:00 по Москве. Ранее команды объявили стартовые составы на дерби.
Малком и Ловрен в стартовом составе "Зенита" на матч со "Спартаком". Урунов в основе "красно-белых".
Федун заявил, что дерби двух столиц будет интересным
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
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