— Обычная рабочая ситуация. Футболист травмировался, мы не можем на него рассчитывать. Используем те силы, что есть в наличии, — рассказал Тедеско в эфире "Матч Премьер".
Напомним, Кокорин стал игроком "Спартака" летом 2020 года, подписав контракт будучи свободным агентом. Начало сезона футболист пропустил из-за травмы, дебютировав лишь в седьмом туре РПЛ против ЦСКА. Игрок провёл за "красно-белых" три игры и вновь получил повреждение, которое не позволяет ему играть.
Тедеско: травма Кокорина? Обычная рабочая ситуация
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал отсутствие форварда Александра Кокорина в матче с "Зенитом" из-за травмы.
Фото: ФК "Спартак"
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