— На самом деле, дело не только в хорошем втором тайме, в первом мы тоже играли замечательно, особенно первые 20 минут, после этого инициатива перешла к "Зениту", они стали больше владеть мячом, больше подавать с флангов, больше делать длинные передачи в штрафную на своих высоких нападающих. Наша команда вынуждена была сесть в оборону и каждый раз когда мы отбирали мяч, стараясь найти нашего нападающего для того, чтобы немножко разрядить обстановку, дать ребятам передохнуть, каждый раз свистели фолы не в нашу сторону, любое касание, любой контакт, с тем же Ловреном, после этого последовал свисток. Но, в целом считаю, что играли отлично.
Да, Максименко был лучшим. У Зенита был хороший момент в первом тайме. Саша на каждую игру настраивается так, чтобы отыграть "на ноль". У нас тоже были моменты для взятия ворот у Понсе и Ларссона.
Промахи Ларссона и Понсе? Ворота все таки были не пустыми. Касаемо Джордана, вратарь хорошо сыграл, он бил с правой, не с лучшей ноги. Понсе был с левой не попал. Забей сегодня мы все моменты, могли выиграть, тоже самое про "Зенит", забей они свои моменты, — рассказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".
Тедеско: мы и в первом тайме сыграли замечательно, но любое касание свистели не в нашу сторону
Фото: ФК "Спартак"
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