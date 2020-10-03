— Хочу сказать спасибо арбитрам, которые умеют судить тогда, когда хотят. Судейство было хорошим, претензий к судьям абсолютно нет, — цитирует Федуна ТАСС.
Напомним, "Зенит" и "Спартак" после ничьи продолжают делить первое место с 21 очком у каждой команды.
Встречу обслуживал Павел Кукуян.
Ранее Федуна штрафовали за резкие высказывания о судействе.
Федун: спасибо арбитрам, которые умеют судить тогда, когда хотят
Фото: ФК "Спартак"
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