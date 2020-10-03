— Мне кажется, что в последнее время меньше стало каких-то больших судейских ошибок. Будем держать кулачки за это, потому что это двигает наш футбол вперед. Хочу еще раз поздравить всех болельщиков с тем, что сегодня была хорошая игра. Такие игры украшают наш российский футбол. И я рад, что у нас три команды в Лиге чемпионов — это очень хорошее достижение, — цитирует функционера Sport24.
Газизов считает, что нужно верить в лучшее, отвечая на вопрос, сможет ли клуб без трансферов удержаться в тройке. Он рассказал, что обычно журналисты вытягивают у него информацию о том, какой футболист придёт, однако потом они же и будут хейтить Газизова, спрашивая, что он натворил.
Ничья в матче "Спартака" и "Зенита" вновь не позволила одному из клубов вырваться вперёд в борьбе за первое место турнирной таблицы. У обоих коллективов по 21 очку после десяти туров.
Газизов: в последнее время меньше стало каких-то больших судейских ошибок. Будем держать кулачки за это
Фото: ФК "Спартак"
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