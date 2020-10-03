Ерохин: исходя из того, как складывалась игра, можно сказать, что упустили победу со "Спартаком"

Автор гола "Зенита" в матче со "Спартаком" (1:1) Александр Ерохин подвёл итоги матча.
Фото: GQ
— Сегодняшний гол стал юбилейным за "Зенит"? Не знал, не до этого было. Хотелось победить, расстроились, что не удалось удержать счёт, забить ещё, было не до этого.

Исходя из того, как складывалась игра, можно сказать, что упустили победу. Мы вели 1:0, наверное, после забитого мяча нужно было увеличить преимущество, дожимать, но низко сели и получили несколько моментов у своих ворот, пропустив гол. Важно из этой игры сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Задачи сыграть на удержание преимущества не было, хотели укрепить его, некоторые выходы из обороны были, но не воспользовались своими шансами, поэтому пропустили.

Очень приятно, что болельщики поддерживали. Действительно, чувствуется, когда ты играешь в гостях, но при такой поддержке чувствуешь себя как дома. Большое спасибо, во многом благодаря им сегодня терпели, играли, боролись, — рассказал футболист в интервью пресс-службе клуба.

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Теги: Спартак Зенит Ерохин
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