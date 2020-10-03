Кавазашвили: мне обидно, что с начала матча с «Зенитом» не использовался Соболев

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу уровня соперников в игре красно-белых с «Зенитом».
Фото: Евроспорт
— Сегодня было видно, что «Спартак» как-то осторожно, с напряжением переходит от обороны к атаке. Много раз они передерживали мяч. Много раз они сбрасывали его назад. За что я хвалил Тедеско в первых играх? За то, что он заставляет команду быстро переходит от обороны в атаку. Но сегодня я этого не увидел.

Ну и, конечно же, Максименко сегодня вытащил: только в первом тайме было три подряд момента, когда лупили по его воротам. И во втором тайме были ситуации. Считаю что нужно именно Максименко лучшим игроком этого матча и признать.

— Что скажете о самоотдаче команд на поле?

— Рассуждая о самоотдаче на поле, нельзя не отметить что и «Зенит» и «Спартак» играли на футбольном поле, словно гладиаторы. Было очень много жесткой игры. Нет, конечно, футбол это и техничная и жесткая игра, где футболисты порой и наносят друг другу травмы. Однако жесточайшие поступки не поле… На мой взгляд, это неправильно. Особенно много подобного в последнее время в воздушных единоборствах. Игроки не только в сегодняшней игре, но и в нашем чемпионате вообще – нередко при борьбе в воздухе бьют друг друга локтями, ладонями по лицу. И это ужасно.

Но всё же футбол — это тот вид спорта, где «балеринам» играть не рекомендуется.

— Можно говорить о том, что в этом сезоне «Спартак» и «Зенит» объективно лучше и сильнее остальных соперников?

— Я не могу сейчас об этом рассуждать. Сезон началась недавно, и команды от игры к игре должны прибавлять. «Зенит» продолжает нести своё реноме, уверенно выступая по чемпионату и доказывая, что они одна из сильнейших команд в стране. Это бесспорно.

Но «Спартак» после прошлогоднего провала набирает силу. Но лично мне обидно, что с начала матча, например, не использовался нападающий Соболев. Что его в стартовый состав не поставили. «Спартак» должен знать: их главная забота – взятие ворот соперника. А если они будут играть без нападающих, то должны иметь классных полузащитников. Но я не могу сказать, что полузащита у «Спартака» настолько классная. То, что все они бегают и буквально бодаются на мяч это бесспорно. Но футбол — это ведь не только борьба, но и интеллектуальный вид спорта. Футбол – это искусство, это исполнительское мастерство. И его должны проявлять не только индивидуальности, но и коллективы на поле. К сожалению, несмотря на явно боевой настрой, не могу сказать, что «Спартак» идёт явно наравне с «Зенитом».

«Зенит», конечно, сейчас выглядит более уверенно.

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Теги: Спартак Зенит Кавазашвили
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