— Я купил ее около 7 месяцев назад в Чехии. Я люблю спортивные машины. Думаю, она мне подходит. Я люблю машины.
Позиция, что только начал играть и уже такая машина? Зависит от того, с какого угла рассматривать этот вопрос. Я не думаю только о "Ламборгини". Я думаю о том, как тренируется команда, как я тренируюсь — есть много видео с моими индивидуальными тренировками, — цитирует Крала "СЭ".
Напомним, в сегодняшнем матче против "Зенита" (1:1) Крал стал автором голевой передачи на Эсекьеля Понсе. Чех прошёл нескольких защитников, прежде чем отдать голевой пас.
В текущем сезоне чемпионата России Крал отыграл полностью все 10 матчей, отдав в них две голевые передачи.
"Спартак" набрал равное количество очков с "Зенитом", но уступает питерцам первое место в таблице за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Крал объяснил, почему купил "Ламборгини"
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал высказался о своей машине марки "Ламборгини".
Фото: инстаграм Алекса Крала
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