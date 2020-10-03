Как сообщает источник, европейские предложения для 27-летнего Кузяева больше недействительны, поэтому футболист точно останется в России.
Им интересовался "Спартак", "Краснодар" и "Зенит", за который Кузяев выступал последние сезоны, но главным претендентом на футболиста остался "Локомотив".
По сведениям, всё решится завтра, 4 октября.
Источник: "СЭ".
Источник: у Кузяева отпали варианты с Европой. Главный претендент — "Локомотив"
Полузащитник Далер Кузяев, вероятно, продолжит карьеру в "Локомотиве".
Фото: ФК "Зенит"
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