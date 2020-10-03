По информации итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, "Локомотив" проявляет интерес к 32-летнему хорватскому форварду мадридского "Атлетико" "Николе Калиничу. В то же время претендентом номер один на Калинича является "Торино" - итальянский клуб активно ведет переговоры по игроку и в скором времени может объявить о его трансфере.
Последний сезон Никола провел в аренде, играя за "Рому" - в 19 матчах за клуб из Рима хорват забил 5 мячей и отдал 2 результативных паса. До перехода в "Атлетико" Калинич 3 сезона провел в Серии A, выступая за "Фиорентину" и "Милан".
Источник: "Локомотив" проявляет интерес к 32-летнему форварду "Атлетико" Калиничу
Московский "Локомотив" рассматривает возможность приобретения хорватского нападающего "Атлетико" Николы Калинича.
Фото: Getty Images
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