Чешский хавбек московского "Спартака" Алекс Крал в своем твиттере выразил мнение о матче красно-белых против петербургского "Зенита".
"Только одно очко сегодня, но очень хорошая командная работа. Мы будем сражаться до конца! Теперь быстро восстановиться и вперед на три игры национальной сборной", - написал Крал.
Встреча "Спартака" и "Зенита" в рамках 10 тура РПЛ закончилась вничью 1:1.
Хавбек "Спартака" Крал: только одно очко, но очень хорошая командная работа. Будем сражаться до конца!
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал поделился мнением об игре своей команды в матче против санкт-петербургского "Зенита".
Фото: РПЛ
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