Когда его ожидания стали проблемой. Кузяев никуда не уехал и перешёл в «Локомотив»

Похоже, в борьбе амбиций и денег с мечтой победили приземлённые интересы.
Фото: ТАСС
Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, похоже, продолжит карьеру в «Локомотиве». Сразу несколько изданий сообщили, что Кузяев подписал контракт с «железнодорожниками».

Подписанием контракта с московским клубом заканчивается одна из самых длительных трансферных саг межсезонья. На фоне громких заявлений Кузяев выбрал тривиальный вариант, решив не выходить из зоны комфорта.

Расставание с «Зенитом»

25 июля Кузяев вместе с «Зенитом» завоевал Кубок России. В финале турнира питерский клуб дожал «Химки» (1:0) и оформил золотой дубль. С тех пор Кузяев находился в поиске. Контракт с «Зенитом» истёк, питерцы сделали предложение заключить новое соглашение, но футболист отказался.

Отец и по совместительству агент футболиста прямо говорил, что приоритетом Далера является отъезд в Европу. Аналогичным образом высказался и гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом функционер поддержал полузащитника, заявив, что тот преследует правильные цели.

В «Зените» у Кузяева в последнее время была роль игрока ротации. Он не был стабильным игроком стартового состава, но после пандемии наставник питерцев Сергей Семак регулярно задействовал его в матчах. Очевидно, что в новом сезоне у Кузяева также была бы важная роль. Учитывая большое количество турниров, в которых участвует клуб, Далер на скамейке запасных бы точно не сидел. Впрочем, Кузяев слишком сильно хотел уехать в Европу.

«Алавес», «Валенсия», Васильев

Кузяев остаётся без клуба уже полтора месяца. За это время его имя связывали с клубами из разных стран. Назывались «Валенсия», «Алавес», «Бордо», «Хоффенхайм», некие команды нижней части турнирной таблицы АПЛ. А затем и вовсе появились слухи, согласно которым футболиста трудоустроить в Европе пытается экс-вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Впрочем, сам Васильев довольно быстро опроверг информацию, заявив, что он лишь помогал футболисту, а дальше его продолжает вести папа-агент.

Когда его ожидания стали проблемой. Кузяев никуда не уехал и перешёл в «Локомотив»

По данным ряда СМИ, основным претендентом на Кузяева был скромный «Алавес». Клуб без особых амбиций, для которого хорошим итогом является место в середине таблицы, вроде как предлагал Далеру контракт с зарплатой в 600 тыс. евро в год.

Естественно, что никто доподлинно не знает, было ли такое предложение или нет. Соответствуют ли эти цифры действительности или выдуманы журналистами. Но если исходить из того, что всё было действительно так, Кузяев не согласился на существенное понижение зарплаты.

Мучительный выбор между игрой в Европе и заметным снижением зарплаты закончился тем, что Кузяев остаётся в России в зоне комфорта. Видимо, желание ухехать в Европу оказалось не таким сильным.

Похоже, что Кузяев просто ошибся в собственных ожиданиях. Вероятно, Далер был готов пойти на понижение зарплаты, но не кратное. Да и рассчитывал, что им заинтересуются клубы, претендующие на путевки в еврокубках (условные «Валенсия» или «Хоффенхайм»), а вместо этого главным претендентом оказался «Алавес», который сейчас замыкает турнирную таблицу Примеры, набрав одно очко в четырёх матчах.

«Локомотив», а не «Зенит»

Кузяев в итоге выбирает «Локомотив». Интересно, почему же игрок решил не возвращаться в «Зенит»? Медведев неоднократно говорил, что питерский клуб готов подписать новый контракт с футболистом. «Пока что наши двери для Далера открыты», — пояснял позицию «Зенита» функционер.


Александр Медведев

Но, наверное, переход в «Локо» является логичным. После всей этой трансферной саги возвращаться в «Зенит» было тяжело психологически. А так Кузяев лично для себя всегда сможет сделать вывод, что открыл новую главу в своей карьере, а не вернулся назад, потерпев фиаско в поисках нового клуба в Европе.

К тому же, в «Локомотиве» у Кузяева явно будет больше шансов стать стабильным игроком стартового состава. «Локо» обновляется, команде требуются новые игроки, а в полузащите с травмой Баринова конкуренция стала максимально благоприятной для футболиста уровня Кузяева.

Правда, в определённой степени Далер сейчас подставил Медведева. Все же помнят цитату гендиректора «Зенита»? Он прямо говорил, что Далер не будет играть в России за какой-либо другой клуб. Вышло не очень красиво, верно? Но, в конце концов, ошибаться в ожиданиях может не только Кузяев, но и Медведев.

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Теги: Кузяев Локомотив Зенит
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