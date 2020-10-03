Как сообщает источник, "железнодорожники" согласовали условия личного контракта с форвардом. Ожидается, что в ближайшее время бывший нападающий "Спартака" подпишет трехлетний контракт.
Напомним, что Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 по 2019 год. В составе "красно-белых" 29-летний футболист стал чемпионом России сезона-2016/2017.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Зе принял участие в 19 матчах и забил 7 голов.
Источник: "Спорт-экспресс"
"Локомотив" согласовал условия контракта с экс-нападающим "Спартака" Зе Луишем
Нападающий "Порту" Зе Луиш, ранее выступавший за московский "Спартак", близок к переходу в "Локомотив".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!