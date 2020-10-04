По информации источника, интерес к 25-летнему футболисту проявляет "Спартак".
Малиец играет на правом фланге обороны. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Сако сыграл в 23 матчах, отметился 4 результативными передачами и получил 6 желтых карточек. Также защитник выступает за сборную Мали. Портал transfermarkt оценивает стоимость Сако в 3,5 миллиона евро.
Источник: "Спорт-экспресс"
"Спартак" интересуется защитником "Витории Гимарайнш" Сако
Защитник "Витории Гимарайнш" Фалайе Сако может продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК "Витория Гимарайнш"
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