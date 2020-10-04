По данным источника, в петербургский клуб может перейти футболист "Сочи" Кирилл Заика, а в обратном направлении проследует защитник "Зенита" Денис Терентьев.
Заика перешел в "Сочи" в 2018 году из "Химок". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний защитник провел 7 матчей и сделал 1 голевую передачу. Терентьев же перебрался в "Зенит" в 2017 году из "Ростова". Минувший сезон он провел на правах аренды в "Уфе". В сезоне-2020/2021 защитник провел на поле лишь 1 минуту в матче 7-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом".
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Зенит" и "Сочи" могут совершить обмен футболистами
"Зенит" и "Сочи" могут обменяться игроками.
Фото: ФК "Сочи"
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