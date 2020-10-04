"Далер, слушай, не совершай ошибку. Так получилось, что за неделю я дважды встретил его в одном и том же месте и два раза уговаривал остаться в "Зените". Если не получится, я расстроюсь. Зачем менять "Зенит" на "Локомотив"?, - приводит слова Аршавина "Матч ТВ"
Ранее появилась информация, что Кузяев подписал 3-летний контракт с "Локомотивом" Источник: Кузяев подписал трехлетний контракт с "Локомотивом".
Напомним, что на данный момент футболист находится без клуба. Далер искал варианты продолжения карьеры в Европе, но переговоры успехом не увенчались.
В минувшем сезоне чемпионата России в составе "Зенита" 27-летний полузащитник провел 20 матчей и отдал 2 результативные передачи. До перехода в петербургский клуб Кузяев выступал за "Ахмат".
"Далер, не совершай ошибку". Аршавин - о возможном переходе Кузяева в "Локомотив"
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе полузащитника Далера Кузяева в "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"
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