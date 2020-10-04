Как сообщает источник, пока непонятно, будет это полноценный трансфер или переход на правах аренды с обязательством выкупа. Однако уже точно известно, что за 29-летнего нападающего "железнодорожники" заплатят 5 млн евро.
Напомним, что Зе Луиш уже выступал в чемпионате России за московский "Спартак" с 2015 по 2019 год. В составе "красно-белых" в РПЛ форвард провел 86 матчей и забил 25 голов.
Источник: O Jogo
Источник: трансфер Зе Луиша обойдется "Локомотиву" в 5 млн евро
Нападающий "Порту" Зе Луиш близок к переходу в "Локомотив".
Фото: ТАСС
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