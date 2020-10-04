Николич: доволен результатами в последних матчах

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итог поединка 10-го тура чемпионата России с "Химками".
Фото: ФК "Локомотив"
"Доволен результатом, в последних четырех матча мы забрали 10 очков. Был нелегкий календарь, не всегда удавалось выставить свой лучший состав. Сегодня не было Смолова, потом ушел Чорлука.

Есть недовольство, что что мы не можем спокойно закончить игру, во втором тайме нервничали. Но это неважно, у нас 10 очков за 4 игры и всего три очка до лидеров", - сказал Николич в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.

В следующем туре подопечные Николича сыграют на своем поле с "Уфой". Встреча пройдет 17 октября.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Николич Локомотив Химки
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Николич: травмы Смолова и Чорлуки? Надеюсь, у обоих ничего страшного
Тренер "Химок" заявил, что команда не заслуживала поражения в матче с "Локомотивом" 1
Николич отреагировал на информацию об интересе к Кузяеву и Зе Луишу 1
Николич: доволен результатами в последних матчах
Игнатьев: это важная победа, так как "Локомотиву" нужно догонять лидеров
Глушаков и Мирзов не спасли "Химки" от поражения. Травмы Смолова и Чорлуки не помешали "Локомотиву" победить 1
"Спартак" отказал "Торино" по аренде Бакаева 5
Гендиректор "Уфы": АЕК сделал предложение по Неделчару 2
"Локомотив" обыграл "Химки". Это третья победа команды Николича подряд 16
Источник: трансфер Зе Луиша обойдется "Локомотиву" в 5 млн евро 6
"Аталанта" Миранчука разгромила "Кальяри" в 3-м туре Серии А 3
Полярус дебютирует за "Ахмат" в матче с "Рубином"
"Сочи" - "Ростов". Стартовые составы 2
Медведев - о Кузяеве: очень удивлюсь, если он решит играть не в "Зените", а в другом российском клубе 4
Чорлука получил травму в игре "Локомотив" - "Химки"
Защитник "Уотфорда" Фемения интересен "Спартаку" 3
Смолов не попал в заявку "Локомотива" на матч с "Химками" из-за травмы
Экс-полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу продолжит карьеру в "ПСЖ"
Семенов - о допуске болельщиков на матчи сборной: иногда они создают больше куража, чем сама команда
"Далер, не совершай ошибку". Аршавин - о возможном переходе Кузяева в "Локомотив" 7
Источник: "Зенит" и "Сочи" могут совершить обмен футболистами 7
Агент Деулофеу заявил, что ведет переговоры с "Локомотивом" по аренде игрока 5
СМИ: "ПСЖ" арендовал у "Эвертона" нападающего Мойзе Кина
Глушаков и Мирзов в заявке "Химок" на матч с "Локомотивом" 7
Источник: "Бавария" может подписать Шупо-Мотинга
Медведев: предлагаю всем вместе болеть за наши клубы на международной арене 9
Паул Антон стал игроком бухарестского "Динамо"
"Спартак" интересуется защитником "Витории Гимарайнш" Сако 6
Гендиректор "Зенита": Тедеско вправе считать, что "Спартак" мог выиграть 3
"Парма" пополнила состав двумя полузащитниками
Все новости