"Доволен результатом, в последних четырех матча мы забрали 10 очков. Был нелегкий календарь, не всегда удавалось выставить свой лучший состав. Сегодня не было Смолова, потом ушел Чорлука.
Есть недовольство, что что мы не можем спокойно закончить игру, во втором тайме нервничали. Но это неважно, у нас 10 очков за 4 игры и всего три очка до лидеров", - сказал Николич в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков.
В следующем туре подопечные Николича сыграют на своем поле с "Уфой". Встреча пройдет 17 октября.
Николич: доволен результатами в последних матчах
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итог поединка 10-го тура чемпионата России с "Химками".
Фото: ФК "Локомотив"
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