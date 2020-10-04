"Я надеюсь, мы усилим команду сегодня-завтра, поскольку вторник - последняя возможность укрепиться под Лигу чемпионов", - сказал Николич.
Ранее была информация, что игроками "Локомотива" могут стать Далер Кузяев и Зе Луиш.
Сегодня железнодорожники в матче 10-го тура РПЛ обыграли "Химик" со счетом 2:1.
Подопечные Николича занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Источник: "СЭ"
Николич: надеюсь, мы усилим команду сегодня-завтра
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал о трансферной работе.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!