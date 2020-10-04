Заболотный забил невероятный мяч «Ростову» через себя. Он стал победным (видео)

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный забил красивый мяч в матче 10-го тура РПЛ с "Ростовом".

На 78-й минуте поединка форвард хозяев забил мяч в падении через себя. Этот гол стал победным для "Сочи".Матч завершился со счетом 4:2.Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч ТВ»