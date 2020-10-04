Заболотный забил невероятный мяч «Ростову» через себя. Он стал победным (видео) Нападающий "Сочи" Антон Заболотный забил красивый мяч в матче 10-го тура РПЛ с "Ростовом". View this post on Instagram @zabolotniy_anton забил гол невероятной красоты ? Zabolotny scores a stunning goal ? #ТинькоффРПЛ #RPL #SochiRostov #СочиРостов A post shared by Тинькофф РПЛ (@premierliga) on Oct 4, 2020 at 8:33am PDT На 78-й минуте поединка форвард хозяев забил мяч в падении через себя. Этот гол стал победным для "Сочи".Матч завершился со счетом 4:2.Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч ТВ» Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 18:55 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Сочи Заболотный Ростов Нашли ошибку в статье? Напечатать (4) 80 1 2 3 4 5