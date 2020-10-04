Талалаев: не хватает точных ударов, все в облака

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев подвел итог матча 10-го тура РПЛ с "Рубином".

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Встреча в Казани завершилась вничью со счетом 1:1.



"Результатом доволен, а игрой - нет. Не хватает креатива впереди, не хватает нашего бразильца, не хватает точных ударов. Все в облака, в облака, в облака. Будем работать", - сказал Талалаев в эфире телеканала "Матч Премьер".



"Ахмат" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.



В следующем туре подопечные Талалаева сыграют на выезде с "Ростовом". Поединок состоится 17 октября.