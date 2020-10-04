Поединок завершился со счетом 1:1.
"Мы вели игру, но после удаления вынуждены были отойти назад. К сожалению, был эпизод с пенальти. Судейство? Какой смысл его обсуждать?
Мы недобрали очков. Нет ни одного матча, где бы мы выглядели безнадежно, но этого мало", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.
В следующем туре казанская команда сыграет на выезде с "Краснодаром". Поединок пройдет 17 октября.
Слуцкий: нет ни одного матча, где бы мы выглядели безнадежно, но этого мало
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал матч 10-го РПЛ с "Ахматом".
Фото: ФК "Рубин"
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