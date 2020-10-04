"Я получил предложение от "Рубина" 30 сентября. Однако руководство "Эль-Гуны" попросило меня подождать окончания матча с "Тантой". Управляющий клуба пообещал, что мы обсудим это предложение, но затем он исчез. Потом он написал мне, что поговорит с агентами российского клуба, но снова исчез. Мне нужен ответ, будь то да или нет. "Рубин" сделал "Эль-Гуне" официальное предложение – аренда на сезон с правом выкупа. Я очень расстроен обращением со мной совета директоров клуба", - передает слова футболиста Kingfut.
В минувшем сезоне чемпионата Египта Хамди принял участие в 22 матчах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
"Рубин" после 10-и туров с 15 очками занимает 9 место в Российской Премьер-Лиге. В следующем матче чемпионата подопечные Леонида Слуцкого встретятся с "Краснодаром". Игра пройдет на "Краснодар Арене".
"Рубин" сделал предложение по аренде египетского полузащитника Хамди
"Рубин" сделал официальное предложение по трансферу египетского полузащитника "Эль-Гуны" Ахмеда Хамди.
Фото: kingfut.com
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