"Локомотив" всегда был и остается для меня домом. Команда, которая дала мне путевку в РПЛ. Многое сделал для этого клуба, а он – для меня.
Что касается трибун, то я привык, что кричат. Только не понимаю, почему это делают, за что? Я никогда, по-моему, и не радовался голам, когда забивал "Локомотиву". Нормально относился к болельщикам, но это их право", - передает слова Глушакова "Спорт-экспресс".
Напомним, что Глушаков выступал за "Локомотив" с 2005 по 2013 год. В составе "железнодорожников" хавбек провел 142 матча, в которых забил 20 голов.
Матч "Локомотив" - "Химки" завершился победой хозяев со счетом 2:1. Глушаков появился на поле в начале второго тайма.
После 10-и туров подмосковный клуб с 6 очками занимает 14 место в Российской Премьер-Лиге. "Локомотив" с 18 очками расположился на 5 строчке.
Глушаков: "Локомотив" остается для меня домом. Не понимаю, почему кричат с трибун
Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал свой дебют за "Химки" в матче 10-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Химки"
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