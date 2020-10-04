По информации источника, интерес к футболисту проявляет "Фулхэм". Ранее также сообщалось об интересе английского клуба к хавбеку "Челси" Рубену Лофтус-Чику.
Напомним, что Норманн уже выступал в АПЛ. Полузащитник принадлежал "Брайтону", но так и не провел за него ни одного матча.
В "Ростов" норвежец перешел в 2018 году. В нынешнем сезоне РПЛ 24-летний футболист принял участие в 9 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Daily Mail
Полузащитник "Ростова" Норманн может перейти в клуб АПЛ
Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн может вернуться в чемпионат Англии.
Фото: Rusfootball
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