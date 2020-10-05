— У многих бразильцев такая черта характера, что они себя берегут. Но в отношении именно Малкома такого нет. Без него сейчас "Зенит" представить себе невозможно. У него есть качества, присущие левоногим игрокам, он может себя благодаря им проявить в Лиге чемпионов, — заявил Мостовой в интервью "Матч ТВ".
Мостовой так же считает, что Малком очень многое делает на поле, что он сильный футболист, который явно может играть ещё лучше.
23-летний Малком перешёл в "Зенит" из "Барселоны" летом прошлого года за 40 млн евро. В 26 матчах за питерский клуб вингер отметился пятью голами и четырьмя голевыми передачами.
Мостовой: без Малкома невозможно представить сегодняшний "Зенит"
Фото: ФК "Зенит"
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