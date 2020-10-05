Ранее сообщалось, что 27-летний полузащитник в шаге от подписания контракта с "железнодорожниками".
Также писалось, что Кузяев, который сейчас находится в статусе свободного агента, может вернуться в "Зенит", за который он играл последние три года.
Геркус: Кузяев не перейдёт в "Локомотив"
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что полузащитника Далера Кузяева не стоит ждать в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
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