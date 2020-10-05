Как сообщает источник, всё дело в отце футболиста. Он контролирует трансфер сына, сам активно предлагая его услуги клубам. Отец выдает разрешение на авторизацию переговоров для агентов, однако в последний момент меняет условия сделки.
Напомним, ранее сообщалось, что 27-летний Кузяев, находящийся в статусе свободного агента, в шаге от подписания сделки с "Локомотивом". Сегодня СМИ сообщают, что переход сорвался.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова.
Источник: отец Кузяева в последний момент сделки меняет её условия, из-за чего она срывается
Стало известно, почему сорвался переход Далера Кузяева в "Локомотив".
Фото: Константин Рыбин / РФС
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