"Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав "Спартака". Работаю, показываю то, что умею и должен. Дальше решение уже идет от тренерского штаба. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная", - передает слова Кутепова пресс-служба РФС.
Напомним, что Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года. В составе "красно-белых" защитник стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний футболист принял участие в 2 матчах, проведя на поле в среднем 71 минуту, и впервые с 2018 года получил вызов в сборную России.
Кутепов - об игровом времени в "Спартаке": меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав. Ситуация очень сложная
Защитник "Спартака" Илья Кутепов порассуждал о своей ситуации в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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