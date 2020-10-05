"По поводу закрытия трибун я ничего не слышал. По крайней мере, я ни в каких обсуждениях не участвовал. Если какое-то решение будет принято, мы его будем исполнять. Тут решаем не мы. Конечно, если такое решение будет принято, это ударит по клубам. Но на первом месте должно быть здоровье", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что в Москве действительно обсуждаются варианты с закрытием трибун или с ограничением по числу зрителей. Меры могут ввести уже в 11-м туре чемпионата России.
Газизов: по поводу закрытия трибун я ничего не слышал
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, власти обсудили возможное закрытие трибун на матчах под эгидой РФС.
Фото: "Спорт-экспресс"
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