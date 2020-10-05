Фомин: в Лиге Наций уровень высокий, скорости другие, и надо быстрее думать, бегать больше

Полузащитник России Даниил Фомин высказал мнение о Лиге Наций.
Фото: ФК "Динамо"
— Если честно, уровень высокий, скорости другие, и надо быстрее думать, бегать больше. Так что уровень намного выше, чем в чемпионате, из-за этого надо быть готовым на сто процентов, чтобы хорошо себя там проявлять в каждом матче и выигрывать эти игры, — рассказал Фомин в интервью пресс-службе сборной.

Фомин рассказал, что высокая конкуренция в линии полузащиты сборной — это хорошо, так как играть будет лучший.

23-летний Фомин вызывался в сборную России несколько раз, правда, пока игрок не успел дебютировать за команду.

Футболист ныне выступает за "Динамо", за которое в текущем сезоне провёл 10 матчей в чемпионате России и отдал голевую передачу.

В октябре сборной России предстоит товарищеская игра со Швецией, а также два матча Лиги Наций против Венгрии и Турции.

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Теги: Динамо Сборная России Фомин
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