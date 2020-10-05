Бувач объяснил, почему он ушёл из тренерского штаба Клоппа

Спортивный директор " Динамо " Желько Бувач рассказал, почему их пути с наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом разошлись.

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— По большему счету, все эти 18 лет я чувствовал себя главным. Я выполнял все ту же работу, просто у меня не было такого внимания, интервью, но мне это и не было нужно. А в остальном я делал ту же работу. Старался, чтобы команда добивалась успеха. Просто был в тени, — рассказал Бувач в интервью Нобелю Арустамяну.



Бувач рассказал, что у него все спрашивают, как их пути с Клоппом разошлись, но он добавил, что бывают случаи, когда люди живут друг с другом по 30 лет, а потом расходятся. Такое бывает, считает функционер.



59-летний Бувач работал с Юргеном Клоппом в "Майнце", дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуле. "