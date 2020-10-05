Сообщалось, что клубы были близки к завершению сделки, однако 27-летний армянин запросил зарплату в 2 млн евро в год, что отпугнуло южан.
Адамян выступает за "Хоффенхайм" с лета прошлого сезона, проведя за команду 16 матчей, забив шесть голов и отдав две голевые передачи.
Источник: "Чемпионат".
Известна причина срыва трансфера нападающего "Хоффенхайма" Адамяна в "Краснодар"
Нападающий "Хоффенхайма" Саркис Адамян не перейдёт в "Краснодар".
Фото: Getty Images
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