— Я хотел, чтобы мы взяли Кокорина. Но то ли мы обратились слишком поздно, то ли ему предложили больше денег, но он решил перейти в "Спартак", — рассказал Бувач в интервью Нобелю Арустамяну.
Летом текущего года у 29-летнего Кокорина закончился контракт с "Зенитом". На правах свободного агента форвард перешёл в "Спартак", за который пропустил несколько матчей из-за двух травм.
Кокорин выступал в структуре "Динамо" с 2008 по 2016 год.
Бувач рассказал, что "Динамо" хотело вернуть Кокорина
Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач подтвердил, что клуб был заинтересован в подписании форварда Александра Кокорина.
Фото: ФК "Сочи"
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