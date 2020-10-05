Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин получил красную карточку после финального свистка гостевой игры своей команды против "Сочи". Наставник желто-синих подошел к арбитру матча Евгению Турбину, чтобы выяснить причины некоторых его решений. "Сочи" победил "Ростов" со счетом 4:2, по ходу встречи игрокам гостей было предъявлено 7 желтых карточек, в то время как сочинцам была показана лишь одна. На 64 минуте матча в эпизоде, когда против него были нарушены правила, получил второе предупреждение и был удален с поля полузащитник "Ростова" Матиас Норманн.
Валерий Карпин прокомментировал эпизод со своим удалением.
- Понимаю, когда красную карточку показывают за что-то существенное - например, за нанесение травмы, нецензурную брань, оскорбления. А удалять за то, что ты в нормальной форме задаешь вопрос, почему в одинаковых ситуациях судья принимал разные решения - игроку одной команды показывал желтую, а футболисту другой — нет... И мне еще после этого говорят "Иди отсюда". Именно "иди", - передает слова Карпина "Спорт-Экспресс".
Карпин: понимаю, когда удаляют за оскорбления. Но не за вопрос в нормальной форме
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал свое удаление после матча против "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"
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