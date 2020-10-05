По информации "Чемпионата", РФС может наказать московский "Спартак" за возможное нарушение положения регламента о количестве зрителей в матче против петербургского "Зенита".
В настоящее время на матчи допускается 50% зрителей от вместимости стадиона при условии соблюдения социальной дистанции. По официальной информации, матч посетило 17 150 человек. Но у РФС есть данные, что фактическое количество зрителей было существенно больше, при этом социальная дистанция не соблюдалась. Заявленная вместимость "Открытие Арены" составляет 45 360 человек.
В соответствии со статьей 111 дисциплинарного регламента РФС "Спартаку" может грозить денежный штраф.
Матч красно-белых с "Зенитом" закончился боевой ничьей - 1:1. На гол полузащитника сине-бело-голубых Александра Ерохина в середине второго тайма в концовке матча точным ударом ответил форвард "Спартака" Эсекиель Понсе. После 10 туров чемпионата оба клуба набрали 21 очко и возглавляют турнирную таблицу, "Зенит" находится выше по разнице мячей.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" могут наказать за большое количество зрителей на игре с "Зенитом"
Московскому "Спартаку" может грозить штраф от РФС за превышение допустимой квоты болельщиков на матче с "Зенитом".
Фото: mospravda.ru
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