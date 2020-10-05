Агент Норманна подтвердил интерес "Фулхэма", но игрок из "Ростова" не уйдет

Агент полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна сообщил, что "Фулхэм" интересовался игроком, но пока переход не состоится.

Фото: ФК "Ростов"