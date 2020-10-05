Агент хавбека "Ростова" Матиаса Норманна Луис Белл подтвердил, что "Фулхэм" интересовался его клиентом, но дончане ответного интереса к возможности этого трансфера не проявили.
- К нам обратились из Англии, но "Ростов" не проявил заинтересованности. В данный момент, я полагаю, переговоры прерваны, - сообщил агент.
24-летний норвежец Матиас Норманн является одним из ключевых игроков "Ростова". В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах, в которых забил гол прямым ударом со штрафного и отдал два результативных паса. В последней игре "Ростова" против "Сочи" Норманн был удален с поля, получив вторую желтую карточку.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Агент Норманна подтвердил интерес "Фулхэма", но игрок из "Ростова" не уйдет
Агент полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна сообщил, что "Фулхэм" интересовался игроком, но пока переход не состоится.
Фото: ФК "Ростов"
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