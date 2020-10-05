Екатеринбургский "Урал" объявил о продлении контракта с одним из своих лидеров - полузащитником Эриком Бикфалви. Как сообщается, соглашение с 32-летним румынским футболистом продлено на долгосрочный период.
Бикфалви продлил контракт с "Уралом"
"Урал" объявил о долгосрочном продлении контракта с Эриком Бикфалви.
Екатеринбургский "Урал" объявил о продлении контракта с одним из своих лидеров - полузащитником Эриком Бикфалви. Как сообщается, соглашение с 32-летним румынским футболистом продлено на долгосрочный период.
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