Крал: ФИФА думает, что я русский парень Игроки "Спартака" Алекс Крал и Георгий Джикия получили карточки игры FIFA 21. View this post on Instagram New cards have just arrived ???? #FIFA21 ...FIFA think I am a russian guy ???? A post shared by ? ALEX KRA?L ? (@alexkral.cz) on Oct 5, 2020 at 12:47pm PDT На карточке чешского легионера красно-белых изображен не флаг Чехии, а России."Только что прибыли новые карточки. ФИФА думает, что я русский парень", - написал Крал. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 12:11 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Крал Спартак Нашли ошибку в статье? Напечатать (3) 100 1 2 3 4 5