29-летний форвард проходит медосмотр в Испании для московского клуба. Ожидается, что в ближайшее время игрок подпишет контракт с "Локомотивом".
Ранее Зе Луиш уже выступал в чемпионате России за московский "Спартак" с 2015 по 2019 год. В составе "красно-белых" в РПЛ форвард провел 86 матчей и забил 25 мячей.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Зе Луиш принял участие в 19 матчах и забил 7 мячей.
Источник: "СЭ"
Зе Луиш проходит медобследование для "Локомотива"
Нападающий "Порту" Зе Луиш близок к переходу в "Локомотив".
Фото: ФК "Порту"
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